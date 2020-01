Insólito: motorista perdeu-se e Barcelona foi para o estádio errado

Ficou marcado por um episódio insólito o dia do Barcelona em solo árabe, a poucas horas da disputa da segunda meia-final da Supertaça espanhola, diante do Atlético Madrid. É que, ao invés de terem sido transportados para o estádio do Al-Ittihad Club, Ernesto Valverde e Sergio Busquets, os porta-vozes do clube catalão na conferência de imprensa da antevisão, foram por engano levados pela organização até ao King Abdullah Sport City Stadium.





A situação insólita foi provocada por um erro do motorista do veículo privado contratado pela organização da prova, que no meio do trânsito infernal da cidade de Jeddah acabou por se enganar e rumar a um local que distava uns 40 minutos do ponto ao qual se deveria ter dirigido. Em face deste engano, a conferência do Barcelona acabou por se realizar apenas depois do treino, ao contrário da hora inicial agendada.De notar que a restante comitiva do Barcelona seguiu num outro autocarro, que nesse caso chegaria a tempo e horas ao local correto para dar início ao derradeiro treino de preparação.