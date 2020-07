Insólito: Nike 'trava' nova camisola do Barcelona por perder cor devido ao suor ou ao lavar

Parece algo improvável de acontecer numa equipa como o Barcelona ou com uma empresa da dimensão da Nike, especialmente quando em causa está um contrato milionário, mas aconteceu mesmo. Segundo o 'Sport', a marca norte-americana mandou travar o processo de promoção e venda da nova camisola dos catalães para 2020/21, devido a um grave defeito de fabrico que fazia com que a camisola perdesse a cor com o suor e ao lavar-se.





Não se sabe ao certo de que forma é que o problema foi detetado, mas a verdade é que o mesmo surgiu numa altura em que já estava distribuída a grande maioria dos pedidos, tanto em Espanha como à escala global, como também já estava planeada a cerimónia de apresentação ao mundo. Seria no dérbi da Catalunha diante do Espanyol, marcado para a próxima quarta-feira. Ora, em face do sucedido, a Nike naturalmente 'paralisou' esse momento e adiou-o para outra altura.Uma decisão drástica que poderá provocar perdas grandes do ponto de vista financeiro tanto para o Barcelona como a Nike, que desta forma perderá grande parte de um período de vendas que costuma ser dos mais fortes no que à venda de camisolas diz respeito. Para mais, com este atraso perderá igualmente a possibilidade de utilizar a nova camisola na final-8 da Champions.