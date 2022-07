Inspetora do fisco usou ex-jogadores estrangeiros para ganhar milhões: Salvio foi um deles

A imprensa espanhola noticia esta segunda-feira que uma inspetora do fisco foi condenada ao pagamento de uma multa de 18 milhões de euros por fraude fiscal, a envolver desportistas estrangeiros que jogaram no país.A sentença condena três pessoas a 8 anos de prisão por delito continuado de fraude, um delito continuado de falsificação de documento público, oficial e comercial e um delito continuado de aproveitamento de informação privilegiada obtida a partir de um funcionário público.A inspetora, com um alto cargo na agência tributária do país, foi condenada a dois anos de prisão e ao pagamento de 18,8 milhões de euros, o triplo do que foi angariado com o esquema.As três pessoas, cujos nomes não foram divulgados, foram acusadas de se apropriarem indevidamente de 6,3 milhões de euros de desportistas de elite em devoluções de impostos que foram solicitadas sem conhecimento dos atletas. Entre as 'vítimas' estão Nuri Sahiny, Hamit Altintop, ambos ex-Real Madrid, e Toto Salvio, ex-Atlético Madrid. Mas também há basquetebolistas.Segundo o Ministério Público, entre os meses de fevereiro de 2015 e novembro de 2016 os três acusados utilizaram duas sociedades para pedir ao fisco a devolução de imposto a que os desportistas em causa podiam ter direto, sem que os interessados tivessem conhecimento dessas reclamações.Pediam a devolução da diferença correspondente à retenção de imposto suportada pelos jogadores, efetuada como residentes em Espanha, e a que realmente deviam fazer como sujeitos passivos não residentes.