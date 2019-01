Internacional dinamarquês Durmisi reforça Celta de Vigo de Miguel Cardoso

O futebolista internacional dinamarquês Riza Durmisi é reforço do Celta de Vigo, treinado pelo português Miguel Cardoso, por empréstimo da Lazio, com o clube espanhol a ficar com opção de compra.O lateral esquerdo, de 25 anos, regressa assim à Liga espanhola, competição que disputou em 2016/17 e 2017/18 ao serviço do Betis, antes de se transferir esta época para a Lazio, clube em que fez apenas nove jogos.Na ocasião, os italianos pagaram pelo internacional dinamarquês uma verba a rondar os sete milhões de euros.O Celta de Vigo viu chegar já com a temporada em andamento o treinador português Miguel Cardoso, que tinha saído do Nantes, mas o técnico, que entrou em 26 de novembro, ainda só venceu dois jogos, com o Huesca em casa e o Villarreal fora.Os galegos não vencem desde 8 de dezembro, com um empate e três derrotas consecutivas na Liga, competição em que ocupam o 17.º lugar, um acima da linha de descida, com mais dois pontos do que o Rayo Vallecano.