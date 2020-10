Invadem estádio do Maiorca e vandalizam relvado

Há ideias tolas... e outras que se tornam crimes. Desta feita, um grupo de seis menores invadiu o estádio do Maiorca esta madrugada e, ao volante de uma furgoneta do clube estacionada no recinto, derraparam no relvado, deixando-o em mau estado, como é visível nas fotografias divulgadas pelo jornalista Marc Vich no Twitter.





‍?? ‍?? Así ha quedado el césped de Son Moix después del ataque vandálico de esta madrugada pic.twitter.com/NBUkbWkXM9 — Marc Vich (@MarcVich14) October 10, 2020

Segundo o jornal 'Última Hora', os alarmes dispararam e a Polícia Nacional ocorreu de imediato às instalações conseguindo ainda deter duas pessoas.