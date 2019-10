Irmão de Pogba não tem dúvidas: «Hazard tem mais quatro ou cinco quilos»

Jogador do Manchego e comentador do programa 'El Chiringuito', o avançado Mathias Pogba, irmão do francês Paul Pogba, juntou-se esta segunda-feira ao coro de personalidades que tem apontado o dedo ao estado de forma de Eden Hazard, ao considerar que o médio belga do Real Madrid estará pelo menos com mais quatro a cinco quilos do que deveria ter.





"Estava mais magro do que isto no Chelsea. Viram-no no final da Liga Europa? Não estava assim... Eu perdi uns seis quilos em dois meses. Ele tem quatro ou cinco a mais, no mínimo", atirou o internacional pela Guiné Conacri, no meio de uma discussão na qual foi exibida uma imagem na qual está bem saliente a 'barriguinha' do internacional belga.