Isco colocou 'gosto' em publicação anti-Solari e meteu-se (outra vez) numa alhada

Palco tantas vezes utilizado para os jogadores se promoverem e também para se manterem mais próximos dos seus fãs, as redes sociais têm também as suas 'armadilhas', muitas vezes por culpa dos próprios futebolistas, que se metem em 'alhadas' de forma algo inocente.A mais recente vítima foi o espanhol Isco, que esta quarta-feira ganhou destaque em Espanha por ter feito 'gosto' numa publicação de um adepto a criticar Santiago Solari, isto numa altura em que o seu espaço de manobra no Real Madrid é cada vez mais reduzido."Coloca o Dani Ceballos, o Casemiro fora de forma e até a ele próprio mesmo tendo-se retirado há vinte anos em vez de pôr em campo o Isco", podia ler-se na mensagem em causa, que critica diretamente o facto de o argentino ter voltado a deixar o 22 de fora, agora num encontro da Taça do Rei, com o Leganés Isco aprovou a publicação, mas pouco depois, provavelmente alertado por alguém da sua equipa de representação, decidiu retirar esse 'gosto'. Ainda assim, o mal estava feito e já aquela atividade circulava nas redes sociais e de pouco lhe valeu a rapidez com que decidiu apagar o rasto do 'like' feito.O internacional espanhol, refira-se, apenas disputou dois encontros como titular sob o comando de Solari e em partidas sem grande relevo, diante de Melilla e CSKA Moscovo, o que parece indicar que muito provavelmente estará a viver os últimos tempos enquanto jogador dos merengues.