Isco discutiu com o diretor desportivo antes do jogo com o Benfica e deve estar de saída do Sevilha

Isco discutiu com o diretor desportivo e deve estar de saída do Sevilha em janeiro, segundo adianta o portal 'Relevo'. O médio criativo não é opção para o encontro com o Benfica, no Estádio Algarve, depois de se ter travado de razões com Monchi, numa palestra da equipa durante a semana, à frente dos restantes companheiros de equipa.O jogador que deixou o Real Madrid no último verão era uma grande 'cartada' dos rojiblancos para a temporada mas não se tem revelado importante, como era esperado. Assinou por duas temporadas mas não as deverá cumprir na totalidade.Isco fez também saber que chegou ao clube com a confiança de Julen Lopetegui, técnico que já deixou o Sevilha e acabou rendido por Sampaoli.Em 2022/23, o futebolista, de 30 anos, conta três assistências e um golo em 19 encontros oficiais.