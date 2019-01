Isco-Dybala: o negócio entre Real Madrid e Juventus que pode marcar o ano

A Juventus está no encalço a Isco e Florentino Pérez quer aproveitar a situação para contratar Paulo Dybala, avança o 'Tuttosport'. O Real Madrid não tem feito uma época convincente até ao momento e o dirigente máximo dos merengues já estará a preparar terreno para uma renovação profunda no plantel. Além do interesse em fechar Harry Kane , os madrilenos pretendem um jogador capaz de assumir o rótulo de nova estrela do clube e Dybala encaixa como uma luva no papel."Querem Isco? Dêem-nos Dybala", titula o 'Tuttosport' na sua versão impressa de hoje. Contudo, o Real Madrid não está sozinho na corrida, tendo Bayern Munique e Manchester City já tentado a contratação do argentino, esbarrando sempre na intransigência da Juventus em vender o jogador.Estima-se que Dybala não deixará os italianos por menos de 100 milhões de euros, no entanto, os merengues têm um trunfo a seu favor: Isco. O médio espanhol não está feliz em Madrid e poderá mesmo mudar de ares no final da temporada. Itália parece ser o destino mais provável ( apesar de ser conhecido o interesse do Manchester City de Guardiola em Isco ), com a Juventus a assumir a 'pole position' na sua contratação.