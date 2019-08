Isco esteve incontactável todo o verão e agora é a última dor de cabeça de Zidane

Zidane com uma dezena de preocupações: as lesões que marcam o início de época do Real Madrid



Zidane com uma dezena de preocupações: as lesões que marcam o início de época do Real Madrid

O Real Madrid comunicou, esta quarta-feira, que Isco estará afastado dos relvados nos próximos tempos, devido a lesão. Zidane tem assim mais uma dor de cabeça, é que o médio espanhol de 27 anos é já a décima situação entregue ao departamento médico merengue em mês e meio Uma lesão que surge a poucos dias do fecho do mercado de transferências e que poderá ditar o futuro do médio, que não quer deixar Madrid.Na época passada, com Solari no comando técnico, Isco viveu uma fase menos boa, mas a chegada de Zidane veio mudar tudo . E no final da temporada transata o médio espanhol informou os dirigentes merengues que era escusado contactarem-no porque não mudaria de ideais: gosta de Madrid e não quer sair.Segundo avança esta quarta-feira o jornal ?marca?, Isco esteve incontactável deruante todo o período de férias, com o telémovel desligado. E quando regressou ao trabalho, o silêncio continuou.A publicação espanhola refere que Isco tem-se apresentado aos treinos, mas limita-se a trabalhar e pouco fala. O telémovel mantém-se sem sinal. E assim será até segunda-feira, diz a imprensa espanhola.