Isco queixou-se e agora entrou na lista negra de Zidane

Isco Alarcon entrou na lista negra de Zinedine Zidane, segundo avança o jornal 'As'. O jogador foi apanhado pelas câmaras de televisão, antes do jogo com o Barcelona, a queixar-se dos seus tempos de utilização, palavras que o treinador francês não terá gostado de ouvir, embora publicamente tenha dito que o jogador apenas revelou ter ambição.





Entrar na lista negra de Zidane é um problema, segundo explica o 'As', pois não é fácil sair dela. Por lá já passaram jogadores como Dani Ceballos, James Rodríguez, Gareth Bale, Sergio Reguillón e Mariano.Ceballos também se queixou das escolhas do treinador na época em que Zidane regressou ao Real Madrid, depois de um período de descanso. "Ele é que tem de me explicar por que não me dava oportuidades. Eu trabalhava, mas chega a um ponto em que vês que é difícil. Num jogo marquei dois golos e no encontro seguinte, com o Borussia Dortmund, não joguei um minuto. As semanas passam e sentes que não tens importância." Zidane voltou e Ceballo acabou por rumar ao Arsenal...James Rodríguez, por sua vez, nunca foi um jogador do agrado de Zidane, que curiosamente sempre preferiu Isco. O colombiano andou emprestado, quando voltou não teve grandes oportunidades e acabou por ser vendido ao Everton, onde parece ter renascido.Já a situação de Gareth Bale é amplamente conhecida. Com o salário mais alto do Real Madrid, o galês sempre foi uma dor de cabeça para os merengues, uma vez que nunca aceitou ser vendido. A sua predileção pelo golfe, as saídas antecipadas do estádio quando não era convocado ou a atitude no banco fizeram com que nunca estivesse na lista de preferências de Zidane. Está emprestado ao Tottenham, de José Mourinho.O mesmo caminho seguiu Reguillón. O lateral esquerdo do Tottenham foi formado no Real Madrid mas nunca conseguiu convencer o treinador francês...Já Mariano jogou apenas 84 minutos na época passada. Mesmo assim marcou um golo num clássico frente ao Barcelona... Foi operado a uma amigdalite há dois meses e ainda não jogou.