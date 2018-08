O Inter Milão está mesmo apostado em contratar Luka Modric e, segundo o 'Il Giornale', já tem até um plano traçado para convencer o Real Madrid a libertar o croata. De acordo com aquela publicação, os transalpinos estão a ponderar pagar 15 milhões de euros por um empréstimo de uma época do jogador de 32 anos, num acordo que contemplaria ainda uma cláusula de opção obrigatória de 25 milhões de euros, a exercer no final da temporada.Uma oferta que, segundo o 'AS', está muito longe daquilo que o Real Madrid considera ser o valor do médio croata, recentemente escolhido como o melhor jogador do Mundial 2018, até porque nos últimos dias se falou que os merengues apenas o libertariam pela cláusula de rescisão , fixada em 750 milhões.E mesmo sem acordo com o Real Madrid, o Inter Milão já terá até um contrato pronto para Luka Modric, válido por quatro temporadas, com um salário de 10 milhões de euros anuais, que o deixaria ligado aos italianos até aos seus 36 anos.

Autor: Fábio Lima