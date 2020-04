Iván Helguera lembra festa de Ronaldo: «Começaram a chegar autocarros cheios de meninas»

O antigo central do Real Madrid, Iván Helguera recordou os tempos 'galáticos' com Del Bosque ao comando da equipa que tinha entre outros nomes, Luís Figo, David Beckham Zidenide Zidane, Roberto Carlos e Ronaldo.





Num live do Instagram com Alexis Martín-Tamayo, conhecido em Espanha como MisterChip, Helguerra lembrou: "Beckham, Zidane ou Figo eram ótimos profissionais. Roberto Carlos e Ronaldo gostavam de sair mais, mas também não saíam todos os dias. Se jogassemos ao sábado e vencessemos havia saída, mas não saíam todos os nem nem nas vésperas dos jogos."E entre algumas histórias, Iván Helguerra recordou uma festa em casa de Ronaldo em que teve de sair mais cedo com a mulher: "Era uma festa de anos e estava acompanhado pela minha mulher quando começaram a chegar autocarros cheios de meninas... Nós fomos logo embora, assim como o Figo, que também estava com a mulher. Foi na casa que o Ronaldo vendeu ao Sergio Ramos", revela."Viviam a vida, e por isso jogavam como se estivessem no receio da escola. Andavam sempre juntos e levam muita gente atrás… Vivem com amigos e os amigos trabalham para eles. Era a forma de não estarem sozinhos."