«Já não nos respeitam»: jogadores do Barcelona 'desabam' após derrota com Granada

Quem diria que o Granada fosse o líder da liga (embora à condição) e tivesse chegado a este lugar ao derrotar o campeão Barcelona (2-0) , na sexta vez que conseguiu triunfar frente aos catalães, num total de 50 confrontos.Cinco anos depois da última vitória (1-0 em 2014), voltou a rebentar a festa em Granada. A equipa de Rui Silva e Domingos Duarte (ambos titulares) superou o Barcelona, que confirmou o pior início na liga ao fim de cinco jornadas desde 1994/1995 (no mesmo período, somou cinco pontos). É certamente um motivo de preocupação a ser revisto pela turma de Ernesto Valverde, que se apresenta no sétimo lugar e sem ganhar fora de Camp Nou esta temporada, algo que não acontecia desde 1998 (com Van Gaal no comando).Depois da partida, o ambiente no balneário ficou 'pesado'. Escreve o 'As' este domingo que os jogadores dos blaugrana ficaram com a sensação de ter disputado a "pior partida da era Valverde" e muitos assumiram ser mesmo "o pior de sempre desde que vestem a camisola do Barcelona"."Jogámos pior do que em Anfield [aludindo à pesada derota por 4-0 na 2.ª meia final da Liga dos Campeões 2018/19]" ou "já não nos respeitam" e "tornámo-nos uma equipa que joga sem alma" foram frases ditas no balneário, segundo aquele jornal espanhol. "Se em Anfield, o Barcelona cavou a sua sepultura na Europa, no Los Cármenes, a equipa esgotou o pouco crédito que ainda tinha na La Liga".O caminho para o triunfo do Granada começou logo aos 2', quando Azeez aproveitou um cruzamento de Soldado para encostar com a cabeça, perante a impotência de Nélson Semedo. Mais tarde, aos 66', o árbitro assinalou penálti por mão na bola de Vidal. Dos 11 metros, Vadillo enganou Ter Stegen e fez o segundo, celebrando uma vitória saborosa em que, pelo menos esta noite, o Granada dormirá no 1º lugar.