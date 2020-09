«Já pede um lugar na equipa»: o que dizem os espanhóis da estreia de Trincão no Barcelona

Se Francisco Trincão era um nome que pouco dizia aos adeptos do Barcelona, pode-se dizer que depois deste sábado a história será outra. O extremo português - que se transferiu na última temporada do Sporting de Braga - fez hoje a estreia pela equipa principal dos catalães, naquele que foi o primeiro teste particular da equipa orientada por Ronald Koeman, no triunfo por 3-1 sobre o Gimnastic.

O jovem internacional português entrou no arranque da segunda parte, para o lugar de... Lionel Messi. A tarefa de ter de suprimir a saída daquele que é um dos melhores jogadores da história do futebol pareceu ser de execução simples para o talento português que, tal como avança a imprensa espanhola, demonstrou "pormenores de qualidade" durante os minutos que esteve em campo.

Eis as reações dos principais meios desportivos espanhóis à exibição de Francisco Trincão.

Sport

"Trincão foi um dos protagonistas do Barcelona na segunda parte. O extremo português entrou ao intervalo e realizou a sua estreia com a camisola do FC Barcelona no primeiro jogo particular da pré-temporada. O português mostrou-se muito ativo na ala direita do ataque, com várias jogadas individuais que revelaram vários pormenores de qualidade. Não foi em apenas uma vez, mas várias em que fez o túnel ao adversário e saiu bem do lance."

Mundo Deportivo

"A primeira pérola de Trincão como blaugrana foi uma assistência magistral por alto que Konrad atirou para golo, mas o ala estava em fora-de-jogo, pelo menos foi isso que assinalou o assistente. Bons minutos do português na sua estreia, com pormenores técnicos e muita precisão nos passes longos."



Marca

"Trincão foi o jogador que mais se destacou na segunda parte, com uma boa estreia pelo Barcelona. Nélson Semedo, Trincão e Konrad deram muita velocidade à equipa a partir das alas. O português [Trincão] deixou boas sensações na sua primeira partida, ultrapassando com facilidade os seus adversários e com detalhes de qualidade. A nova contratação pede um lugar na equipa de Koeman."