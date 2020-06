James Rodríguez: «Também gostava de saber por que é que não jogo»

Após duas temporadas emprestado ao Bayern, James Rodríguez regressou esta temporada ao Real Madrid. Contudo, 14 jogos que se traduzem em apenas 728 minutos de utilização deixam o colombiano descontente.





Em entrevista ao 'Gol Caracol', James quebrou o silêncio e abordou vários temas como a relação com Zidane ou as propostas que chegaram da China."Dizem-se muitas coisas de mim e quase todas mentiras. O que me incomoda mais é que se duvide do meu profissionalismo, algo que eu não aceito. Sou muito profissional, daí ter chegado onde cheguei", atirou James que frisou que não tem uma má relação com Zidane. "Nunca tive nenhum problema. Cada treinador tem os seus gostos. Temos uma relação normal, de trabalho".Já sobre a pouca utilização esta temporada, James não esconde a tristeza e tenta encontrar justificações. "Porque não jogo? Boa pergunta, também gostava de saber [risos]. Como disse antes, quando conquistas títulos importantes com jogadores em quem confias e quando tens uma base, é difícil mudar. Também é complicado quando o teu treinador não te dá minutos consistentemente, torna-se difícil. É complexo mostrar capacidades com poucos minutos, não fazes tudo o que sabes. Quem está no mundo do futebol sabe ao que me refiro", referiu.James revelou ainda que houve uma proposta de uma equipa espanhola no verão passado (não quis adiantar qual) e os merengues recusaram - a imprensa espanhol diz que foi do At. Madrid. Terá chegado ainda uma proposta do Nápoles... e da China."Também houve uma oferta de Itália, mas não me convenceu porque não era boa. Em dado momento, o meu agente Jorge Mendes disse-me que o Real Madrid o tinha chamado, que tinham uma oferta da China. Disse-lhe que para a China não ia, por mais que eles queiram. Não estava preparado para ir para a China, sinto que posso dar muito mais no futebol europeu", disse o ex-jogador do FC Porto.