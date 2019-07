Jasper Cillessen traumatizado por Messi

O guardião holandês Jasper Cillessen, de 30 anos, trocou Barcelona por Valência, mas continua a ter muitas histórias para contar sobre a passagem pela Catalunha. De resto, o guarda-redes assegura que apesar da mudança de clube, continua a acompanhar o que se passa no Barça."Não perco nada. Estive lá muito tempo e gosto de saber o que se passa com eles", revelou, antes de contar como os treinos com o astro argentino Lionel Messi podiam ter o efeito contrário ao desejado pela equipa técnica."Se treinar com o Messi ajuda a melhorar os guarda-redes? Bom, algumas vezes sim, mas noutras... nada mesmo... O Messi é o Messi. Ele pode tornar-te um guarda-redes melhor, mas, ao mesmo tempo, também te pode deixar com algumas dúvidas relativamente às tuas capacidades", revelou em entrevista à imprensa espanhola, destacando que, por vezes, o faro goleador de Messi até dava dores de cabeça para o resto do dia: "Por vezes vais para a casa a pensar se não é melhor mudares de profissão. Ele é fenomenal e deixa-nos nas lonas."Declarações que fazem lembrar as de Thierry Henry, que partilhou balneário com o argentino e também realçou este efeito psicológico após os treinos: "Por vezes era complicado. Olhava para ele e pensava: ‘O que estou eu a fazer aqui, ele pode jogar sozinho."