Jaume Costa reforça defesa do Valencia

Jaume Costa foi anunciado, esta terça-feira, como o mais recente reforço do Valencia para a próxima temporada. O lateral-esquerdo espanhol, de 31 anos, chega por empréstimo, proveniente do Villarreal, clube que representou nos últimos nove anos.Em nota publicada no site, o Valencia informou que o jogador estará cedido até ao dia 30 de junho de 2020.