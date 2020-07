Javi Gracia é o novo treinador do Valencia

Javi Gracia vai orientar o Valencia nas próximas duas temporadas e foi esta segunda-feira oficializado pelo emblema che.





O técnico espanhol, de 50 anos, sucede a Albert Celades no comando técnico da equipa onde atua o avançado português Gonçalo Guedes e regressa ao futebol espanhol, onde treinou emblemas como Cádiz, Almería, Osasuna e Málaga.Recorde-se que Javi Gracia deixou o comando técnico do Watford após um mau arranque de temporada na Premier League, ele que havia chegado aos hornets em 2018 após uma época na Rússia ao serviço do Rubin Kazan.