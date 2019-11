O mexicano Javier Aguirre é o novo treinador do Leganés, tendo assinado um contrato válido até final da época 2019/20, anunciou esta segunda-feira o clube, 20.º e último classificado na liga espanhola.

"O CD Leganés e o treinador mexicano Javier Aguirre Onaindia chegaram a um acordo para que o técnico assuma o banco pepinero até final da época", refere o clube, no site oficial.

rescindiu com o treinador argentino Maurício Pellegrino em 21 de outubro, tendo, depois disso, vencido um jogo e perdido dois com o interino Luis Cembranos. O Leganés, que segue em último no campeonato, com uma vitória, dois empates e nove derrotas, em 12 jogos,com o treinador argentino Maurício Pellegrino em 21 de outubro, tendo, depois disso, vencido um jogo e perdido dois com o interino Luis Cembranos.

Na equipa alinha o defesa internacional português Kevin Rodrigues, por empréstimo da Real Sociedad.

Javier Aguirre, de 60 anos, já treinou Osasuna, Atlético de Madrid, Saragoça e Espanyol. O técnico, cujo último cargo foi como selecionador do Egito, passou também pelas seleções do México e do Japão.