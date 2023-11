Javier Tebas demite-se da LaLiga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa espanhola avança esta quarta-feira que Javier Tebas demitiu-se da LaLiga, mas não pretende deixar a liderança do organismo. O mandato terminava a 26 de dezembro e a ideia é antecipar as eleições, inicialmente previstas para o próximo ano, pois Tebas é o único candidato que se perfila. Se assim for, líder demissionário dará início a um quarto mandato como presidente da Liga espanhola.O 'Mundo Deportivo' escreve que Javier Tebas quer antecipar-se às eleições da federação e assim ter uma posição de força.Ainda durante esta tarde, adianta o mesmo jornal, será criada uma comissão eleitoral e serão os vice-presidentes Miguen Ángel Gil Marín e Quico Catalán a liderar de forma provisória o organismo, até que seja eleito o novo presidente.