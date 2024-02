Javier Tebas: «José Mourinho em Espanha? Aspiramos a ter os melhores»

Javier Tebas concedeu uma entrevista a Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado, na qual abrordou vários assuntos. O presidente da LaLiga foi questionado sobre o possível sucessor de Xavi no comando técnico do Barcelona, não tendo dúvidas de que gostava que José Mourinho voltasse a treinar em Espanha."Todos os que mencionou (Flick, Luis Enrique) gostaria que estivessem em equipas espanholas, tal como Guardiola ou Mourinho. Aspiramos a ter os melhores", afirmou.O presidente da Liga espanhola aproveitou também para responder a Xavi e Laporta, presidente do Barcelona, que têm criticado (e muito) a arbitragem em Espanha: "A Liga não está adulterada e nem Laporta nem Xavi pensam assim. Se essas palavras tivessem sido isoladas, diria que se passa alguma coisa, mas estamos a viver um momento de grande tensão, que nunca tinha visto antes, sobre a questão da arbitragem. Nos jornais de Madrid e Barcelona lemos os lances polémicos e há duas opiniões completamente diferentes sobre o mesmo assunto. Também é verdade que o caso negreira está a contribuir para esta tensão, mas não creio que pensem que a LaLiga esteja realmente adulterada".Javier Tebas falou ainda sobre a possível ida de Mbappé para o Real Madrid, considerando que o internacional francês necessita de um novo desafio: "A cada dia que passa aumento a possibilidade em 2%. Ele não renova com o PSG… Se calhar estou errado, mas acho que aos 26 anos ele devia procurar outro clube com outra marca internacional, que lhe dê vários anos de contrato e que possa construir um nome internacional como o Cristiano Ronaldo ou o Messi. O Real Madrid é uma marca muito importante em todo o mundo, o PSG ainda não tem essa marca. Se eu fosse conselheiro do Mbappé não discutiria 20 milhões para cima ou para baixo, procuraria ser uma figura de elite durante muitos anos".O dirigente também não perdeu a oportunidade para criticar a Superliga Europeia: "Acho que não a vamos ver. Fala-se muito, mas não se vai ver. A decisão da União Europeia foi mal interpretada. Diz coisas importantes sobre a UEFA, mas não diz nada sobre a Superliga como está a ser proposta. Não vai haver Superliga.Em relação à Arábia Saudita, o presidente da LaLiga considera que, no futuro, estarão entre as melhores ligas do mundo: "Já fizeram o que queriam. Vão querer posicionar-se entre as grandes ligas e isso não se faz só com grandes jogadores. Vão querer crescer no digital, no audiovisual e penso que dentro de alguns anos estarão entre as grandes ligas".