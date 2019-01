Javier Tebas: «Não me consta que em Itália estejam extremamente contentes com a chegada de Ronaldo»

Javier Tebas, presidente da liga espanhola, reconheceu que gostava que Cristiano Ronaldo tivesse continuado no país, mas assegura que a saída do português do Real Madrid para a Juventus em nada afetou a competição."Gostaria que o Cristiano tivesse continuado ou que Mourinho assinasse por um clube espanhol. Mas a sua partida não nos afetou em nada. Crescemos e ele não está cá. Não sei se teria sido melhor com ele. Não me consta que em Itália estejam extremamente contentes com a sua chegada", explicou Tebas à agência 'Europa Press'.O presidente da LaLiga abordou ainda caso do Reus, queda Liga porpara com os seus jogadores. "Foi expulso e não suspenso. É uma decisão firme, não vão disputar mais encontros, a não ser que prosperem financeiramente. Os jogadores do Reus estavam sequestrados, foi colocada em causa a sua dignidade", frisou.Tebas considerou também que o Brexit não é bom para a Premier League nem para a LaLiga. "É mau para a indústria e há que ver como se passará a regular o assunto dos estrangeiros. Mas temos de esperar."