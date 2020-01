Javier Tebas (re)eleito presidente da Liga Espanhola de futebol até dezembro de 2023

Javier Tebas foi, esta segunda-feira, (re)eleito presidente da Liga Espanhola de futebol, depois de uma reunião juntamente com a Comissão Eleitoral, até dezembro de 2023.





Este que será o terceiro mandato do dirigente espanhol à frente da Liga Espanhola de futebol, depois de ter apresentado a demissão no passado dia 2 de dezembro, uma decisão que apanhou de surpresa a maior parte dos clubes, de forma a poder dar início a um novo processo eleitoral.Javier Tebas demonstrou ainda que continua com a confiança da maior parte dos emblemas espanhóis, mesmo que grandes clubes como o Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbau e Celta de Vigo, entre outros, não tenham demonstrado o apoio total ao dirigente espanhol.Relembre-se que Javier Tebas terminava o seu mandato na presidência da Liga Espanhola de futebol a outubro de 2020, mas pretendia prolongar esse mesmo vínculo, tendo apresentado a demissão com esse mesmo propósito.