Joan Gaspart, ex-presidente do Barcelona, recordou a saída de Luís Figo para o Real Madrid em 2000 para dizer que não tem nada a ver com a eventual contratação de Neymar por parte dos merengues."Não é comparável a possível ida de Neymar para o Real Madrid com a saída de Figo. Luís Figo foi à traição, de forma obscura, e não houve tempo para reforçar a equipa. Agora com Neymar foi possível suprimir a vaga. Eu já não tenho complexos. Quem for que vá", referiu o antigo dirigente em declarações ao diário 'Marca'.Ainda sobre o português, Gaspart voltou às críticas: "Figo foi um cobarde que nos traiu, ponto. Neymar foi pelo dinheiro, ponto. O Real Madrid foi maquiavélico na saída de Figo".

Autor: Luís Miroto Simões