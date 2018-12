João Costa MVP em Espanha

O guarda-redes português João Costa, pertencente aos quadros do FC Porto, tem aproveitado da melhor forma o seu período de empréstimo ao Cartagena, da 2ª Divisão B espanhola, e prova disso foi a eleição para MVP do jogo, do último domingo, frente a El Ejido.O embate, a contar para a 15ª jornada do Grupo 4 da 2ª Divisão B, até resultou em derrota, por 1-0, para os ‘Albinegros’, mas a boa atuação do guardião natural de Barcelos não passou despercebida e Costa coroou o seu 10º jogo ao serviço do emblema espanhol com uma distinção individual deste tipo.O desaire não afetou em nada as aspirações classificativas do Cartagena que, com 29 pontos, ocupa o 3º lugar e está bem dentro da luta pela promoção à Liga Adelante.João Costa tem 22 anos e cumpriu formação no FC Porto depois de, ainda criança, ter deixado ‘O Andorinhas’ de Barcelos. Nos dragões, e já a nível sénior, foi guarda-redes da equipa B e várias vezes chamado a trabalhar com a equipa principal. Antes de atravessar a fronteira pela primeira vez na sua carreira, João ainda voltou à sua terra natal na segunda metade da época passada, altura em que esteve cedido ao Gil Vicente, onde rapidamente se assumiu como titular.