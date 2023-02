João Costa vive grande momento no Murcia: «Precisava de confiança para mostrar o que posso dar»

À quinta temporada em Espanha, João Costa está a viver provavelmente o melhor momento desde que abandonou o futebol português e decidiu aventurar-se no país vizinho.Atualmente no Real Murcia, o guardião formado no FC Porto tem sido uma das grandes figuras da luta pela subida à segunda divisão espanhola. Nas últimas três jornadas, foi colocado no onze da ronda, feito que lhe valeu uma entrevista à Radio Marca, na qual prometeu ainda ter mais para dar."Necessitava de confiança e jogos para mostrar o nível do que posso dar. E posso chegar a mais. É fruto do trabalho, de acreditar em mim. Mas isto no futebol já se sabe: nm dia és o melhor, noutro és o pior. O mais importante é acreditar em ti, trabalhar duro e ver o que acontece", disse, revelando entender as reservas que os adeptos tinham no início da temporada aquando da sua contratação."De certa forma compreendo as pessoas. Vinham de uma subida, tinham dois companheiros que estão cá e têm qualidade. Pensavam que a equipa não precisava de outro guarda-redes. São guarda-redes da cidade e da subida. Entendo, mas também não me tinham vsto muito a jogar", apontou.De olhos postos na subida, o Murcia ocupa, por esta altura, o quarto lugar do grupo 2 do terceiro escalão, lugar que dá direito a disputar o playoff de promoção. E o objetivo é mesmo subir."Vamos de final em final como digo por norma. Jogo a jogo, vamos pelos 3 pontos, dá igual o rival. Não olhamos à classificação. O ojetivo é subir. Vejo as pessoas motivadas, com mais confiança e a desfrutar dos jogos bonitos. Cada vez são mais bonitos. Toda a gente joga por algo. Vamos desfrutando com confiança e com a mente posta no objetivo principal", referiu.No Murcia, João Costa tem tido a oportunidade de privar com Pedro León, nome que andou na alta roda do futebol. Um privilégio, diz o guardião. "Traz o que é o alto nível. Tudo o que faz e diz, temos de ter em conta porque esteve no alto nível. Se queremos jogar mais acima, temos de olhar para este exemplo. Ver o que faz, ouvir o que diz, para aprender e irmos por mais. É uma peça muito importante e desfruto muito de o ter", concluiu.