João Félix ainda em dúvida para jogo com o Sevilha

João Félix permanece em dúvida para o jogo do Atlético Madrid com o Sevilha, marcado para domingo às 20 horas.





"Continuamos à espera. O doutor está a ver se é possível ele estar em condições de nos poder ajudar. Vamos esperar por esta noite para decidirmos se viaja ou não", referiu o treinador do Atlético Madrid na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sevilha, que descreveu como "um dos plantéis mais equilibrados" da liga espanhola.João Félix sofreu uma lesão num tornozelo ao serviço da seleção portuguesa, na partida de terça-feira, frente ao Luxemburgo (3-1), da fase de apuramento para o Mundial2022, tendo sido substituído ainda durante a primeira parte.Esta temporada, a segunda ao serviço dos 'colchoneros', o jogador, de 21 anos, leva 10 golos marcados, em 33 jogos.O Atlético Madrid lidera o campeonato espanhol, com 66 pontos, mais quatro do que o FC Barcelona, segundo classificado.