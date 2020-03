João Félix castigado vai falhar próximo jogo do Atlético Madrid

João Félix, avançado do Atlético Madrid, viu este sábado o quinto amarelo no campeonato espanhol, no jogo frente ao Sevilha, de Rony Lopes, e vai falhar a deslocação dos colchoneros ao reduto do Athletic Bilbao.





O artilheiro português, de 20 anos, participou em 20 rondas, 17 a titular e três como suplente utilizado, o que dá uma média de um cartão amarelo a cada quatro jogos.Mas, antes de cumprir o castigo na La Liga, Félix e o Atléti ainda têm a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na qual se deslocam a Anfield para defrontar o campeão europeu Liverpool, depois de terem vencido por 1-0 no Wanda Metropolitano.