João Félix de regresso aos treinos do Atlético Madrid

João Félix está recuperado da lesão no tornozelo direito que o afastou dos últimos três jogos do Atlético Madrid no campeonato.





O internacional português regressou esta sexta-feira aos treinos trabalhou sem limitações com os restantes companheiros às ordens de Diego Simeone, podendo ser opção do técnico argentino para a receção à Real Sociedad, no domingo, em duelo da 38.ª e última jornada da liga espanhola.O emblema colchonero partilhou algumas fotografias do apronto matinal no Twitter e foi possível ver o avançado português em ação. Recorde-se que até ao momento João Félix participou em 26 jogos da La Liga (21 como titular) e apontou 6 golos.