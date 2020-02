João Félix de regresso aos treinos no Atlético Madrid

O avançado português João Félix regressou esta quarta-feira aos treinos no Atlético Madrid, depois de ter recuperado de uma amigdalite, e poderá voltar à competição no domingo, na receção ao Villarreal, em jogo da Liga espanhola.

O jogador, de 20 anos, ainda não ultrapassou totalmente uma lesão muscular, mas nos últimos dias foi devido a uma amigdalite que teve de interromper a recuperação no relvado.

Em Majadahonda, nos arredores de Madrid, no centro de estágios do Atlético, João Félix participou no treino, mas ainda à margem do restante plantel, um dia depois do triunfo por 1-0 sobre o Liverpool, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O internacional português, que leva esta temporada 24 jogos e quatro golos em todas as competições, não atua desde 26 de janeiro, no 'nulo' caseiro do Atlético Madrid com o Leganés, para a Liga espanhola.

Devido a lesão, o antigo jogador do Benfica falhou os duelos com Real Madrid (0-1), Valência (2-2), Granada (1-0) e Liverpool (1-0).