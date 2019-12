João Félix e a falta de eficácia no Atlético Madrid: «Não é só minha»

"Estamos tristes, não conseguimos os três pontos. É preciso continuar, só temos de melhorar a finalização", afirmou João Félix, após o nulo entre Atlético Madrid e Villarreal.O jovem futebolista português, vencedor do prémio Golden Boy deste ano, falou sobre a falta de eficácia atualmente na equipa, desvalorizando-a: "A falta de golos não é só minha. É de todos, mas os avançados têm um pouco mais de responsabilidade. Estamos a falhar, mas as bolas vão entrar.""É normal, um jogador não está sempre bem. Tem altos e baixos e os bons momentos vão aparecer de certeza", afirmou João Félix.Com o empate no jogo que abriu a 16.ª jornada da liga espanhola , o Atlético Madrid ocupa a 6.ª posição da tabela classificativa, com 26 pontos somados.