João Félix é o oásis no meio do deserto Salta do banco e marca, mas At. Madrid empata com Espanyol... reduzido a dez desde os 28 minutos





O GOLO. Félix faturou com um remate potente e evitou um mal maior para o Atleti

• Foto: reuters