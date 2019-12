João Félix e Saponjic nos convocados do At. Madrid para a receção ao Osasuna

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, revelou esta sexta-feira os convocados para a receção ao Osasuna, em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato espanhol.Entre as escolhas do técnico argentino, realça-se, naturalmente, a presença do internacional português João Félix, que esteve em bom plano no último encontro dos rojiblancos, diante do Lokomotiv de Moscovo, para a Liga dos Campeões, de Felipe e de Héctor Herrera, ex-jogadores do FC Porto.A principal surpresa é mesmo Ivan Saponjic, o internacional sub-21 pela Sérvia, transferiu-se no último mercado de transferências do Benfica para o Atlético Madrid mas, até ao momento, ainda não cumpriu qualquer minuto oficial, podendo, este sábado, estrear-se pelos colchoneros.Refira-se que o Atlético Madrid entra para esta jornada na 7.ª posição, com 26 pontos, ao passo que o Osasuna é 10.º, com 23.