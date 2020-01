João Félix e Simeone debaixo de fogo no Atlético Madrid

A eliminação do At. Madrid na Taça aos pés do Cultural Leonesa, da 3ª Divisão, fez soar os alarmes nos colchoneros e o diário ‘Marca’ enumerou os responsáveis da má época, com Simeone e João Félix a encabeçarem a lista, sendo os mais votados - Félix (54%) e Simeone (20%) - num inquérito sobre os culpados da crise.

Desde logo, El Cholo recebe críticas pela gestão que tem feito de um plantel que perdeu algumas das suas principais referências. O investimento passou pela aposta em jovens, com Félix a destacar-se como a contratação mais cara (126 M€) dos colchoneros. E o avançado, de 20 anos, até esteve em bom plano no jogo da Taça, com quatro passes para ocasiões de golo, mas a publicação espanhola aponta o seguinte: "Félix chegou para substituir Griezmann, mas onde estava um aspirante a Bola de Ouro, aparece um jovem que continua sem convencer."

A falta de golos é outra razão evocada pelo diário para a crise e Cavani é visto como solução. A imprensa francesa revela que o Atlético está disposto a um investimento na ordem dos 80 milhões – 20 para o PSG, mais 60 de salários por duas épocas e meia – para segurar o uruguaio.

Apesar da contestação, Simeone recebeu um voto de confiança do conselheiro da direção, Gil Marín: "A qualidade do plantel e do treinador é inquestionável."