João Félix: «Espero chegar ao nível de Haaland e Mbappé»

Mbappé e Haaland são as grandes figura de PSG e Borussia Dortmund, respetivamente. João Félix, a quem foram depositadas grandes esperanças, ainda não conseguiu atingir o nível dos dois craques, mas espera lá chegar.





"Espero chegar a esse nível porque o Cristiano e o Messi atingiram um nível que nenhum outro jogador atingiu. Mbappé e Haaland estão no caminho certo. Quero fazer o mesmo e mostrar que também posso atingir esse nível. Eles são mais avançados do que eu, o Mbappé é mais parecido ao Cristiano Ronaldo, a partir da ala para o meio. Eu jogo mais atrás, sou um segundo avançado, mas adoraria jogar com eles um dia", referiu em entrevista aos jornais ingleses 'Daily Mail' e 'The Telegraph'.O avançado do At. Madrid custou 126 milhões de euros ao colchoneros, mas já esqueceu que custou tal fortuna."Fala-se muito sobre isso, mas já me esqueci do preço que custei. Às vezes é difícil, mas tento viver com isso da melhor maneira", frisou.João Félix revelou ainda quem foi o seu primeiro ídolo. "O Kaká foi a minha primeira referência no futebol. Agora já não, mas antes via muitos vídeos dele e tentava copiar os movimentos que ele fazia e jogar como ele."Félix falou ainda do início de carreira. "Nunca fui dispensado pelo FC Porto. Disse que queria sair e apareceu o Benfica!", vinca.