João Félix: «Estes dois golos dão-me confiança»

João Félix protagonizou uma bela exibição esta noite, na vitória do Atlético Madrid, por 5-0, diante do Osasuna, e admite que os dois golos que marcou vão ser importantes para elevar os seus níveis de confiança.





"Precisávamos desta vitória para levantar o grupo e para mim também foi importante. Jogámos bem, aproveitámos as oportunidades que criámos, coisa que não fizemos em outras ocasiões", disse Félix no final do jogo, em declarações à Movistar."Para mim foi muito bom voltar assim, depois de três meses sem jogar, ainda para mais com dois golos que me vão trazer confiança", acrescentou o internacional português.