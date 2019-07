João Félix 'fora da caixa': das personalidades com quem jantaria ao ídolo que vai defrontar

João Félix é quem anuncia o Atlético Madrid em Nova Iorque João Félix é quem anuncia o Atlético Madrid em Nova Iorque

A carregar o vídeo ...

João Félix respondeu às questões colocadas pelos cibernautas do Bleacher Report, onde fez algumas revelações curiosas sobre futebol propriamente dito mas também sobre temas fora das quatro linhas. Desde o adversário que sonha defrontar... a cachorros. Eis as quatro perguntas e respostas divulgadas pelo meio de comunicação norte-americano.R: Neymar, LeBron James e Ben SimmonsR: Do género quem é o mais difícil de driblar? Virgil van DijkR: O Hazard, porque é um ídolo.R: Não, não, não...