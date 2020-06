João Félix marca no regresso aos relvados: veja o golo do português

João Félix inaugurou o marcador na visita do Atlético Madrid ao Osasuna, jogo que marca o regresso do português à competição após ter falhado o primeiro duelo dos colchoneros pós-paragem devido a castigo.

O jovem avançado marcou ao minuto 27, quando surgiu no coração da área contrária e rematou forte e colocado para o fundo da baliza do Osasuna. É o quinto golo na presente edição da La Liga para João Félix, que tinha apontado o último tento a 7 de março no empate a dois golos com o Sevilha.

Veja como foi o golo de João Félix: