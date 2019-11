João Félix regressa na próxima jornada

João Félix vai voltar dia 23 de novembro para defrontar o Granada, na próxima jornada da La Liga, segundo o 'As'. O avançado já fez exercícios no relvado esta quinta-feira.





O ex-jogador do Benfica atravessou uma lesão no tornozelo direito, sendo que a última partida em que participou foi a 19 de outubro frente ao Valencia. Agora, terá uma semana e meia para apresentar-se a cem por cento.Esta é uma boa notícia para o treinador Diego Simeone, tendo também em conta que Diego Costa, por outro lado, apresentou dores cervicais e ficou fora do treino desta quinta-feira.