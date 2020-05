João Félix: «Se calhar desviei-me um pouco mas voltei ao sítio»

João Félix admitiu que estranhou um pouco a mudança de realidade quando saiu do Benfica para o Atlético Madrid mas que acabou por adaptar-se. Em declarações à BTV, o jovem avançado sublinhou que não mudou de personalidade.





"Sou a mesma pessoa. Mudaram algumas coisas. De início foi estranho, eram outros números, outras vivências, sair do país, foi confuso, estranho, não estava habituado. Se calhar, desviei-me um pouco mas voltei ao sítio. E toda a gente que me conhecia quando estava no Benfica sabe que sou o mesmo. Faço as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras, jogo o futebol que jogava antes. Continuo a ser sempre eu, sempre me disseram para ser igual a mim mesmo", sublinhou o craque do Atlético Madrid.Ao mesmo tempo, desvalorizou a pressão, nomeadamente a que é feita pela imprensa ou redes sociais: "vejo pouca imprensa. No Benfica, o segundo jogo de pré-época não me correu bem e era miúdo, tinha Twitter, Instagram e gostava de ir ver o que falavam. Normalmente, falavam sempre bem. Esse jogo não me correu tão bem e vi coisas que não gostei. A partir desse dia, disse 'jornais nunca mais'. Essa questão dos media não vejo nada nem sinto. Tento desfrutar ao máximo. De início foi difícil, campeonato e ritmos diferentes, país diferent... A pré-época correu bem, depois custou um pouco, mas agora estou no bom caminho e só quero melhorar."