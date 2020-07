João Félix tem alta médica e pode ser opção no Atlético Madrid

O internacional português João Félix teve alta médica, depois de falhar por lesão os três últimos jogos do Atlético Madrid, e pode ser opção para o jogo deste domingo, de despedida da Liga espanhola.

"O jogador português recebeu alta médica dos serviços médicos do clube e estará disponível para o último jogo da La Liga, frente à Real Sociedad, no Wanda Metropolitano", indica o Atleti na sua página oficial.

João Félix recuperou de um edema ósseo no tornozelo esquerdo, lesão que o fez falhar os três últimos jogos do Atlético de Madrid, com Celta de Vigo (1-1), e as vitórias com Bétis (1-0) e Getafe (2-0).

O Atlético Madrid disputa hoje a 38.ª e última jornada da Liga, ainda sem ter o terceiro lugar assegurado, visto que o Sevilha, que recebe o Valência, está a dois pontos.

A época dos colchoneros apenas terminará a época em agosto, com a equipa ainda envolvida na fase final da Liga dos Campeões, defrontando em Lisboa os alemães do Leipzig, nos quartos de final da prova, numa eliminatória a uma única mão.