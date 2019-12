Joaquín faz primeiro hat-trick da carreira aos 38 anos frente ao Athletic Bilbao

O primeiro 'hat-trick' da carreira do veterano Joaquín, de 38 anos, valeu este domingo ao Betis um triunfo por 3-2 na receção ao Athletic, em encontro da 16.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Joaquin, uma 'lenda viva' do clube de Sevilha, só precisou de 20 minutos para lograr algo que nunca tinha conseguido, com golos aos dois, 11 e 20. Já perto do final, ainda poderia ter chegado ao 'póquer', mas, isolado, não conseguiu bater Simon.

Apesar da larga vantagem inicial, o Betis teve de sofrer até final para garantir o triunfo, pois os bascos conseguiram marcar dois golos, por Iñaki Williams, aos 44 minutos, de penálti, e Yuri Berchiche, aos 75.

Na classificação, o Betis saltou para o 11.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Athetic caiu para sexto, com 26.

Antes, no primeiro jogo do dia, o Getafe subiu, provisoriamente, para o quinto lugar, ao vencer por 1-0 no reduto do Eibar, graças a um tento de Ángel, aos 67 minutos.

O Eibar, que contou os 90 minutos com o central luso Paulo Oliveira, é 16.º, com 15 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado hoje pelo Celta de Vigo.

A prova é liderada por FC Barcelona (5-2 ao Maiorca, no sábado, com 'hat-trick' do argentino Lionel Messi) e Real Madrid (2-0 ao Espanyol, também no sábado), ambos com 34 pontos, em 15 jogos, contra 30 do Sevilha, que visita hoje o Osasuna.