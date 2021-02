'Jogador de cristal' custa mais cinco milhões ao Barcelona: Dembélé realizou o jogo 100

O Barça vai voltar a abrir os cordões a bolsa por causa de Dembélé. O extremo francês, contratado em 2017 ao Borussia Dortmund, cumpriu o jogo 100 com a camisola dos catalães. Segundo a revista alemã 'Kicker', o Barcelona vai agora pagar mais 5 milhões de euros ao Dortmund, pelo cumprimento de mais um objetivo.





O Barcelona pagou 100 milhões de euros pelo francês e, de acordo com a mesma fonte, já desembolsou mais 40 milhões de euros desde então só em objetivos. Caso Dembelé cumpra a totalidade dos objetivos acordados, a transferência vai ascender aos 148M€, tornando-se a o jogador mais caro do clube, superando os 145M€ pagos por Coutinho.Acontece que o rendimento não tem sido o esperado, muito por culpa das lesões. Feitas as contas, Dembélé já esteve lesionado 534 dias (!) desde que chegou à Catalunha, um total de 85 jogos perdidos.