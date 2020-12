Jogador de equipa da 3.ª divisão 'arrasa' Víctor Valdés: «Tratou-me como uma merda»

Sergi Moreno nem pode ouvir falar de Víctor Valdés. O ex-jogador do Horta, uma equipa da Catalunha que disputa a 3.ª divisão no país vizinho, foi despedido pelo ex-guarda-redes, agora treinador, e tece-lhe duras críticas.





"Somos jogadores de futebol, mas também somos pessoas. O Valdés pensa que está a jogar FIFA, como se os jogadores fossem cromos", atirou o futebolista, que não foi o único despedido. O antigo guarda-redes do Barcelona 'despachou' também Adri e Coro de forma unilateral e sem aviso prévio. "Tratou-me como uma merda", acrescentou Moreno."A situação é inigualável porque podíamos lutar por tudo mas as pessoas não estão a jogar bem porque há muita tensão. Com esse senhor [Valdés] nunca sabia se ia jogar. Um dia era um peão, noutro um bispo e a seguir nem me convocava", contou Moreno à Barcelona Televisión.Depois, explicou como foi despedido. "Estava a fazer preparação física no ginásio, quando a sessão acabou, ele disse-me que não contava comigo, que futebolisticamente eu não era o que ele estava à espera, que podia recolher as minhas coisas e ir embora. Sem aviso prévio, sem qualquer advertência. A culpa não é do clube. Quem perdeu as maneiras foi o Valdés e não o clube."Já antes o treinador tinha despedido o treinador de guarda-redes, assumindo ele próprio essa função.