Jogador do Barcelona e o valor que dá ao dinheiro: «Um Ferrari não passa de um carro»

Clément Lenglet chegou a Barcelona em 2018 e tem vindo a ganhar o seu espaço na equipa. O defesa francês, de 24 anos, contou numa entrevista ao jornal 'L'Est Republicain' como tem sido a sua vida na Catalunha. Ganha bem, mas não gasta dinheiro mal gasto."Não mudei em nada o meu estilo de vida. Não fui uma estrela no Nancy e continuo a não ser. As coisas que rodeiam o mundo do futebol têm vantagens e desvantagens. Dou valor ao dinheiro", contou o jovem gaulês."Ganho bem, quando vou a um restaurante se quero um prato que custa 40 ou 100 euros não olho para o preço. Permito-me fazer algumas coisas. Mas não quero comprar um Ferrari. É agradável, mas não passa de um carro. Não me atrai mais do isso", acrescentou.Lenglet, que chegou ao Barcelona proveniente do Sevilha, falou também de Messi. "É o melhor do Mundo, mas também um considero um amigo. Ele diariamente age de forma tão simples que somos forçados a vê-lo assim, como uma pessoa simples."