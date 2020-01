Jogador do Betis obrigado a fechar conta de Twitter devido a insultos de rivais

Carles Aleñá chegou ao Betis há pouco mais de uma semana, mas esse curto período de tempo já serviu para se tornar num jogador bastante acarinhado pelos seus adeptos... e quase odiado pelos rivais. Tudo por causa de uma entrevista dada na quarta-feira ao programa 'El Larguero' da Cadena SER, onde se assume como "antisevilhista" precisamente por ser novo jogador do Betis.





A situação não foi bem vista pelos adeptos do Sevilha, que praticamente de imediato invadiram as suas páginas nas redes sociais para o insultar. Agastado com a repercussão da entrevista, o jogador de 22 anos, que está no Betis por cedência do Barcelona, acabou mesmo por suspender a sua conta na rede social Twitter.Esta situação, refira-se, não é a primeira vez que sucede, já que no passado houve outros futebolistas que tiveram de se afastar nas redes sociais por causa de insultos de rivais.