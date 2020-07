Jogador do Eibar doa último salário aos funcionários do clube

Devido à situação de pandemia que obrigou a Liga espanhola a alargar-se para lá do habitual mês de maio, os mais diversos clubes tiveram de prolongar por mais três semanas alguns dos vínculos atuais, já que vários futebolistas ficariam livres de contrato em finais de junho. Pablo de Blasis, médio do Eibar, foi um deles.





Só que, ao invés de aproveitar o seu derradeiro salário nos bascos, o argentino decidiu ter um último gesto de reconhecimento em relação às gentes do clube que representou nas duas últimas temporadas, decidindo doar a totalidade da verba ao pessoal que trabalha na cozinha e na lavandaria no Ipurúa. Na prática, o jogador de 32 anos jogou de forma gratuita nestas últimas rondas do campeonato, num período no qual foi titular em três de cinco partidas e onde marcou um golo.Refira-se que este não é um gesto isolado do argentino, que em abril já tinha colocado a leilão uma camisola do Mainz de forma a angariar fundos para ajudar o hospital San Roque de Gonnet no combate à pandemia de Covid-19.