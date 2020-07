Jogador do Fuenlabrada hospitalizado "por precaução"

Um dos jogadores do Fuenlabrada, clube que teve um surto de covid-19 na equipa, foi hospitalizado "por precaução", num hospital da Corunha, anúnciou esta sexta-feira o emblema espanhol.

De acordo com o Fuenlabrada, o jogador, que não foi identificado para salvaguardar a sua privacidade, e que tinha testado positivo à covid-19, "sentiu-se mal e foi levado para um hospital por precaução", embora o seu estado "não seja grave".

Na quinta-feira, a equipa registou mais quatro casos de covid-19, além de um quinto inconclusivo, que apresenta sintomas e cujo processo está a ser analisado, pelo que o número de infetados na comitiva ascende a 10, além dos quatro em Madrid.

A equipa do Fuenlabrada encontra-se em quarentena num hotel da Corunha, para onde viajou para defrontar segunda-feira o Deportivo, para a 42.ª e última jornada da II Liga, jogo que foi cancelado, após ter sido detetado um surto de covid-19.

A Real Federação Espanhola de Futebol abriu na quarta-feira um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita ao Deportivo da Corunha.