Jogador do Getafe agrediu polícia e acabou a noite na esquadra

O lateral uruguaio Mathías Olivera foi esta madrugada detido em Albacete, depois de ter estado envolvido numa cena de pancadaria durante as celebrações das festas locais. De acordo com o 'Digital de Albacete', o defesa do Getafe foi está acusado de "delito de atentado contra um agente de autoridade", pois terá alegadamente agredido um polícia que tinha sido chamado ao local para travar a confusão que se gerou na via pública.





Segundo a mesma publicação, o jogador de 21 anos, que falhou o duelo deste fim de semana com o Alavés, foi detido e levado para a esquadra, onde permanece à espera de prestar declarações às autoridades.